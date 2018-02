siemon-envisage-d-offrir-ses-services-pour-data-centre-au-zimbabwe

(Agence Ecofin) - La société Siemon, spécialisée dans la conception et la fourniture de solutions et services de haute qualité et à haute performance pour les centres de données, envisage d’offrir ses prestations au Zimbabwe.

Lors du Data Centre Africa Expo Conference, tenu du 7 au 9 février 2018 à Victoria Falls, son directeur technique, Dinesh OP, l’a affirmé. Il a indiqué qu’il place « de grands espoirs dans cet événement pour développer nos activités au Zimbabwe ».

«Nous avons des entreprises clientes qui utilisent notre marque parce qu'elles connaissent notre qualité, mais nous cherchons toujours à renforcer la communauté locale. C'est la première fois que nous visitons le Zimbabwe et peut-être que je serai de retour dans six mois pour visiter Harare en tant que ville commerciale, car je peux établir des contacts.», a expliqué Dinesh OP.

Le directeur technique de Siemon a ajouté : « Si vous regardez cette partie du monde, il n'y a pas beaucoup de centres de données hyper qualifiés. Nous cherchons toujours à développer des aspects comme la durabilité et les questions environnementales et nous espérons que le gouvernement Zimbabwéen se penchera dessus et stimulera la transformation numérique ».

Déjà présent dans 22 pays d’Afrique, notamment l’Angola, le Nigeria, le Kenya ou encore l’Afrique du Sud, Dinesh OP a déclaré que Siemon est consciente qu’il existe encore des pays où elle est absente. L’entreprise étudie constamment plusieurs marchés pour identifier ceux qui présentent des opportunités d’affaires afin d’y investir le bon moment venu.