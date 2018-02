British Petroleum investira 500 millions $ dans les énergies renouvelables en 2018

(Agence Ecofin) - Le British Petroleum prévoit d’investir 500 millions $ au cours de cette année dans les énergies bas-carbone. Le pétrolier britannique qui affirme avoir détecté un « potentiel commercial significatif » dans l’énergie solaire, est également très actif sur le marché des crédits carbone. Il ambitionne également de réduire les émissions de carbone de ses opérations.

En décembre dernier, BP avait réintégré le secteur des énergies renouvelables après 6 années d’exclusion, en investissant 200 millions $ dans la compagnie britannique Lightsource dont il a acquis 43% des parts.

« Nous ferons des investissements plus modestes, mais également plus intelligents dans un panel étendu de technologies et de business modèles. Au lieu de nous lancer dans toute une série de business bas-carbone comme dans le passé, nous allons plutôt intégrer le bas-carbone dans ce que nous faisons.», a affirmé à cet effet Bob Dudley, le directeur exécutif de la compagnie.

Ce retour de BP fait suite à un intérêt massif et soutenu, manifesté par les autres géants pétroliers. Shell, l’autre compagnie britannique ambitionne par exemple d’investir 2 milliards $ annuel dans le secteur.

Gwladys Johnson Akinocho

