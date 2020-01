Maroc : Maghreb Private Equity Fund III se retire du capital de la société pharmaceutique Polymedic

(Agence Ecofin) - Maghreb Private Equity Fund III (MPEF III) se retire du capital de la société pharmaceutique marocaine Polymedic. Le fonds dédié à l’investissement dans des petites et moyennes entreprises maghrébines cède ses actions à la firme émiratie de capital-investissement, NBK Capital Partners.

L’acquéreur des parts de MPEF III fait son entrée dans le secteur pharmaceutique marocain, un domaine dominé par des acteurs privés. Le capital-investisseur réalise aussi sa deuxième opération en Afrique du Nord.

NBK Capital Partners investit en général un montant compris entre 10 et 60 millions $ pour des acquisitions dans des entreprises établies en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, mais aussi au Koweït et en Turquie. Avant le Maroc, la firme avait investi, début 2019, dans le secteur éducatif en Egypte, plus précisément au sein de l’établissement privé King Integrated American School.

L’investisseur émirati NBK Capital Partners qui intègre le tour de table du spécialiste de la distribution des médicaments d’origine et génériques, Polymedic, rejoint le fonds de private equity jordanien Foursan Capital Partners ainsi que Mohamed Houbachi, le CEO de Polymedic.

Chamberline Moko