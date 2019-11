Jack Dorsey, PDG et cofondateur de Twitter, entame son voyage africain par le Nigeria

(Agence Ecofin) - C’est à travers un tweet publié le 7 novembre 2019 que Jack Dorsey, président-directeur général et cofondateur du média social Twitter, a annoncé son arrivée au Nigeria. Il est prévu des rencontres avec des entrepreneurs technologiques et d’autres acteurs de l’écosystème numérique local.

La plateforme nigériane d’informations pulse.ng suppose que les centres d’intérêt de Jack Dorsey devraient porter entre autres sur la réglementation des fausses informations diffusées via les réseaux sociaux, la place du Nigeria dans la part de marché globale de Twitter, le très controversé projet de loi sur les médias sociaux proposé par le Nigeria, et la mise en place d’un programme d'accélérateur pour les entrepreneurs TIC.

Après le Nigeria, Jack Dorsey poursuivra son périple africain comme annoncé en octobre dernier sur Twitter. Le Ghana, l’Ethiopie et l’Afrique du Sud sont les autres destinations prévues. En Ethiopie, le patron de Twitter a prévu de rencontrer Betelhem Dessie, développeuse locale de solutions Web et mobiles, fondatrice et présidente-directrice générale d'iCog, société de technologie basée à Addis-Abeba, qui vise à faire progresser la recherche et les applications en intelligence artificielle et à fournir des produits de qualité aux clients.

Le voyage de Jack Dorsey en Afrique intervient près de trois ans après celui de Mark Zuckerberg, le fondateur du réseau social Facebook. Il avait séjourné au Nigeria et au Kenya fin août et début septembre 2016. Les nombreux contacts établis pour des investissements stratégiques se sont manifestés en 2018 par l’ouverture du centre technologique d’Afrique de Facebook à Lagos, et l’annonce le 7 février 2019 du projet d’ouverture à Nairobi du tout premier centre de révision de contenu d’Afrique subsaharienne de Facebook.

Lire aussi :

08/02/2019 - Kenya : Facebook annonce l’ouverture de son tout premier centre africain de révision de contenu, à Nairobi

24/05/2018 - Facebook inaugure son tout premier centre technologique d'Afrique, basé au Nigeria

02/09/2016 - Après le Nigeria, Mark Zuckerberg poursuit sa tournée africaine au Kenya