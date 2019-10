Facebook et ZTE désireux d’accompagner la RD Congo dans sa transformation numérique

(Agence Ecofin) - Le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles technologies de l'information et de la communication de la République démocratique du Congo, Augustin Kibassa Maliba, a reçu en audience les représentants des sociétés Facebook et ZTE Corporation la semaine dernière. Au cours de cette rencontre, chaque entreprise a exprimé sa volonté d’accompagner le pays dans sa transformation numérique en s’appuyant sur les dispositions de son Plan national du numérique.

Yang Bihai, le directeur général de ZTE RD Congo, a vanté la connaissance du marché télécoms national par son entreprise comme un atout qui ferait d’elle un partenaire adéquat pour la transformation numérique du pays.

« On connait bien les besoins du peuple congolais, parce qu’on travaille avec Orange, on travaille avec Airtel, donc on connait bien le marché ici, on sait comment réduire le coût de l’investissement et aussi répondre aux besoins du peuple congolais », a expliqué Yang Bihai.

Pour sa part, Thys Kazad, le représentant de Facebook, a exprimé le souhait de l’entreprise de voir le Parlement voter la loi sur les télécoms qui lui permettra de s'installer dans le pays. Cette installation suscitera des investissements dans l’infrastructure télécoms et l’innovation technologique.

