L'agriculture togolaise, grande oubliée des financements bancaires

(Agence Ecofin) - Au Togo, l’agriculture ne bénéficie que des « miettes » des crédits accordés par le secteur bancaire, alors qu’elle représente 40% du PIB et occupe 60% de la population, s’inquiète Demba Tignokpa, ministre de la Planification du Développement.

Fin juin 2019, les crédits à l'agriculture ne représentaient que 0,2% du total des financements bancaires (quasiment au même niveau qu’il y a un an au lancement du Mécanisme incitatif de financement agricole). Alors qu’avec le MIFA, le gouvernement entend porter les crédits consacrés au secteur agricole à 5%, d’ici 2020, on est encore bien loin des objectifs de Noël Bataka, ministre en charge de l’Agriculture.

Globalement, l’économie togolaise, à l’instar de nombre de ses voisines, est sous-financée par ses banques. Le financement bancaire ne représentait que 40% du PIB au terme du premier semestre. Il serait même moins orienté vers les secteurs socialement importants.

« Comme il a été relevé lors de nos précédentes sessions, les financements demeurent peu orientés vers l'habitat et l'agriculture, en dépit de l'importance de ces secteurs dans le développement économique et social du pays », constate Demba Tignokpa, à l’ouverture du 3e conseil national sur le crédit, jeudi dernier.

Et d’enjoindre aux banques et parties prenantes à « œuvrer pour relever le niveau des nouvelles mises en place de crédits et changer la structure de financement au profit des secteurs porteurs d'une croissance inclusive, surtout les secteurs de l'habitat et de l'agriculture ».

Bien que les banques locales : Orabank, la BTCI et la BOA aient apporté au cours de la période sous revue leur soutien au MIFA, ces chiffres montrent que ces appuis sont largement en deçà de leur capacité à financer le secteur agricole qui est pourtant le plus important de l’économie togolaise.

Lire aussi:

Togo : le Fonds Kara annonce des prévisions d’investissement de 5 milliards FCFA dans l’agrobusiness

Le Togo et le fonds Khalifa formalisent un accord de financement de 15 millions $ en faveur du secteur agricole

Croissance en hausse, crédits en baisse, le contraste d’une l’économie togolaise sous-financée