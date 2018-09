Le Rwanda à la recherche de financements pour dynamiser cinq de ses compagnies agricoles

(Agence Ecofin) - Le Conseil de développement du Rwanda (RDB) désire ouvrir le capital de cinq entreprises agricoles aux investisseurs privés.

Il s’agit notamment du Kigali Wholesale Market, une plateforme physique de vente de fruits frais au cœur de la capitale, qui ambitionne de devenir un marché régional en s’appuyant sur le dynamisme du pays qui commercialise environ 250 tonnes de fruits et légumes par jour.

L’unité de production de poissons Kigembe Fish Farming Centre qui croît régulièrement en s’appuyant sur le marché national dont la production s’établit à 25 000 tonnes, fait également partie des entreprises à la recherche de financements.

La compagnie floricole, Bella Flowers, principal exportateur de fleurs du pays, ainsi que la Rwanda Farmers Coffee Company qui détient 50% du marché interne avec une capacité de transformation de 3 tonnes de café par jour et le Gako Beef Farm, un marché de bétail non loin de l’aéroport de Bugesera, sont également concernés par cette ouverture de capital.

Le Rwanda est ouvert à toutes les propositions de financement, que ce soient un achat, une prise de participation ou une location. Selon le New Times, le pays compte ainsi recapitaliser ces compagnies et booster leur production et leur rentabilité.

La Banque africaine de développement (BAD) s’est dite prête à injecter 10 millions $ dans les différents projets tandis que la Société financière internationale (SFI) a évoqué un investissement de 5 millions $. La Banque rwandaise de développement, quant à elle, a affirmé son engagement à accompagner le processus sur fonds propres, par le biais de crédits aux investisseurs intéressés ou par cofinancement.

Notons que selon l’Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA), le Rwanda est le deuxième pays africain en matière de politique agricole.