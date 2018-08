500 millions $ seront nécessaires pour financer 550 projets de mini-centrales membres de la plateforme Odyssey

(Agence Ecofin) - Odyssey, la plateforme de connexion entre les développeurs de mini-centrales électriques et les investisseurs, a annoncé avoir surpassé 550 projets inscrits. Ces projets attendent désormais la mobilisation de leurs fonds de mise en place pour surpasser 500 millions $.

L’ensemble des projets permettra d’électrifier environ 275 000 nouveaux consommateurs avec une puissance de production projetée de 150 MW environ. Les centrales concernées sont solaires, éoliennes, hydroélectrique, mais aussi à biomasse.

Ils sont répartis dans 21 pays dont l’Afrique du Sud, le Cameroun, le Cap-Vert, la République Démocratique du Congo, l’Ethiopie, le Ghana, Haïti, le Kenya, le Lesotho, le Niger, le Nigeria, le Rwanda, la Sierra Leone, la Somalie, la Tanzanie, l’Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe. Les différents projets ont des besoins de financement allant de 40 000 $ à 3 millions $.

La plateforme Odyssey est composée de plus de 100 développeurs, investisseurs, vendeurs, institutions gouvernementales et organisations à but non lucratif. « Odyssey nous a permis de conduire rapidement une étude technique et économique pour les projets de mini-centrales de notre pipeline afin de pouvoir les rendre finançable.», a confié Olusegun Odunaiya, le directeur de l’énergéticien Havenhill Synergy.

Gwladys Johnson Akinocho