L’AFC injecte 100 millions de dollars dans le pétrolier norvégien Aker Energy

(Agence Ecofin) - Lundi, le pétrolier norvégien Aker Energy a conclu un accord d'émission d'obligations convertibles d'un montant de 100 millions de dollars avec Africa Finance Corporation (AFC), une institution multilatérale spécialisée dans le financement des infrastructures en Afrique.

Selon des précisions de la firme basée à Oslo, lesdites obligations ont un coupon de 5,5% par an et seront converties en actions en cas d'introduction en bourse d'Aker Energy, avec une décote qui sera convenue par rapport à un prix d'introduction en bourse de 1,85% de l’action par an. Par ailleurs, les obligations ont une échéance de cinq ans, avec une option de prolongation de trois ans.

Le produit des obligations sera investi dans le financement du développement du bloc Deepwater Tano Cape Three Points (DWT/CTP), un bloc situé au large du Ghana et contrôlé par Aker Energy dont la taille de la réserve est estimée à plus d’un milliard de barils récupérables. Aker aura besoin d'un peu plus d'un milliard de dollars d'investissement pour démarrer la phase initiale de production du projet.

« Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur AFC en tant qu'investisseur dans Aker Energy. Nous sommes impatients de renforcer encore notre collaboration dans les années à venir.», a déclaré Jan Arve Haugan (photo), CEO d'Aker Energy.

Olivier de Souza