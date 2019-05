Annonce du SIEPA Sénégal 2019, le 17eme Salon International de l’Energie et du Pétrole en Afrique.

(AME TRADE) - L’Association pour le Développement de l’Energie en Afrique (ADEA), l’Association Sénégalaise pour le Développement de l’Energie en Afrique (ASDEA) et AME Trade sont ravis de vous annoncer la 17ème édition de SIEPA Sénégal qui se déroulera du 11 au 13 juin 2019 à l’hôtel King Fahd Palace à Dakar, Sénégal.

Des récentes découvertes pétrolières et gazières sont apparus au Sénégal et en Mauritanie, mais également dans d’autres pays d’Afrique subsaharienne, notamment au Ghana, Ouganda, Kenya, Mozambique, Tanzanie. Les gouvernements, les sociétés nationales et les sociétés internationales déploient des efforts conjoints afin de développer l’exploration de ces ressources.

“Le gisement Grand Tortue Ahmeyim entre le Sénégal et la Mauritanie produira environ 2,5 millions de tonnes de GNL à partir de 2022 et de l’ordre de 10 millions de tonnes quelques années plus tard”

“La production de brut de Sangomar sera d’un peu plus de 120 000 barils de brut par jour à partir de 2023.”

Les efforts conjoints des sociétés et gouvernements ne s’arrêtent pas la. La priorité de tous les Etats Africains est d’accélérer l’accès à l’Energie et en particulier l’accès à l’électricité aux populations rurales. Afin d’envisager à terme un quasi accès à l’électricité pour tous, les acteurs de l’industrie mettent l’accent sur l’amélioration des capacités de production électriques et des réseaux. Pour cela, l’approvisionnement en produits pétroliers doit s’améliorer, ce qui nécessite des adaptations et des développements du raffinage mais également des moyens de transport et de distribution permettant l’accès aux carburants.

Nombreuses sont les initiatives, par le NEPAD et par les grands organismes internationaux, qui visent à porter de 40 à plus de 80 % le taux d’électrification en Afrique Subsaharienne. Cette électrification se fera par la mise en place d’unités de production de grande taille, essentiellement alimentée par du gaz naturel, par le développement de systèmes décentralisés (solaire, éolien…) et bien entendu par le développement des réseaux et des interconnections.

Ces nouvelles perspectives et les enjeux majeurs du développement énergétique feront l’objet de débats animés à la conférence SIEPA Sénégal 2019 avec les gouvernements du Sénégal et des pays voisins, les grands opérateurs énergétiques, les bailleurs de fonds ainsi que les sociétés privées et parties prenantes du secteur pétrolier, gazier et énergétique.

L’Exposition des Professionnels de l’Energie de SIEPA, ainsi que les déjeuners, cocktails dînatoires et gala, créeront un environnement propice au réseautage, aux échanges dans un climat favorable aux affaires.

