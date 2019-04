Botswana : Tlou Energy lève des capitaux via un placement d’actions pour solidifier son fonds de roulement

(Agence Ecofin) - Lundi, l’explorateur de méthane de houille dont les activités sont centrées sur l’Afrique, Tlou Energy, a annoncé qu’il a levé 1,2 million de dollars australiens (0,85 million de dollars américains), par le biais d'un placement d'actions. Une somme qui lui permettra de renforcer ses finances en vue de préparer le développement des actifs contenant du méthane de houille, découvert lors de sa récente campagne d’exploration.

« Le produit du placement, ainsi que les liquidités existantes, fourniront un fonds de roulement suffisant pour les activités en cours, y compris la poursuite des essais de débit de gaz sur les puits de production récemment achevés et les efforts visant à conclure une convention d'achat d'électricité avec le gouvernement », explique un communiqué de l’entreprise.

Tony Gilby (photo), le patron de Tlou, a par ailleurs assuré qu’avec la qualité de ses finances actuellement, il n’aura pas besoin de lever immédiatement des capitaux lorsque les réserves seront confirmées ou en cas de succès des négociations avec Gaborone.

Tlou, coté à l'AIM, à l'ASX et à l'ESB, possède le projet Lesedi qui comprend quatre permis de prospection de charbon, de méthane de houille et un permis minier. Il contrôle aussi le projet Mamba, adjacent à Lesedi, qui comprend cinq mines de charbon et de méthane de houille couvrant environ 4 500 km2. La semaine dernière, le gouvernement du Botswana lui a accordé un nouveau permis de prospection de méthane de houille.

Olivier de Souza

