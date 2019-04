Nigeria : Shell investira environ 15 milliards $ dans 24 projets pétro-gaziers au cours des cinq prochaines années

(Agence Ecofin) - Nosa Okunbor, directeur général de Shell au Nigeria, vient d’annoncer que la compagnie investira dans le pays environ 15 milliards de dollars pour le développement de 24 projets de pétrole et de gaz, d’ici à 2024. Ces investissements permettront à la compagnie anglo-néerlandaise de dépasser l’objectif des 70% de ressources humaines et matérielles entièrement locales.

« Nous avons un portefeuille de placements de plus de 15 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années. Les investissements de Shell apporteront d'énormes avantages au pays et à sa population, en termes de possibilités et d'emplois », a-t-il dit. Et d’ajouter que les « possibilités d'emploi sont énormes, sans parler des retombées dans les services connexes ».

Parmi ces projets, il a énuméré, entre autres, le développement du gaz d’Assa North dans l'Etat d'Imo, pour lequel la décision finale d’investissement a été prise en décembre dernier. A pleine puissance, Assa North produira 300 millions de pieds cubes standards de gaz par jour, principalement pour le marché intérieur. A cet effet, Okunbor indique qu’à lui seul, le projet permettra de générer 1 200 MW d’électricité qui alimentera 1,2 million de foyers.

Le responsable a également énuméré les possibilités de forage et d’achèvement de plus de 100 puits, de conduites de refoulement et de « bulklines » de plus de 700 km, sur la période.

Olivier de Souza