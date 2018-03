Afrique du Sud: WIOCC signe avec Epsilon pour améliorer son offre de connectivité

(Agence Ecofin) - Le fournisseur en gros de services de connectivité haut débit, West Indian Ocean Cable Company (WIOCC), a signé un accord de service avec la société Epsilon, spécialisée dans la fourniture de service de communications et de connectivité.

A travers cette collaboration, WIOCC veut utiliser Infiny, la plateforme de connectivité à la demande d’Epsilon, pour améliorer son offre de service à Johannesburg et au Cap, en Afrique du Sud.

Grâce à Infiny, Epsilon explique que les clients de WIOCC seront en mesure d'accéder, depuis n'importe quel endroit du globe, à plus de 90 de ses points de présence et obtenir une connectivité de qualité pour les échanges sur Cloud ou Internet.

« La plateforme Infiny d'Epsilon simplifie le processus de connexion et augmente notre présence mondiale, car notre clientèle dispose d'une plus grande capacité à déployer rapidement de nouvelles applications et de nouveaux services en Afrique.», a déclaré Chris Wood (photo), le président-directeur général de WIOCC.

Chris Wood souligne que la plateforme Infiny aidera WIOCC « à assurer des mises en réseau flexibles et centrées sur le Cloud pour des clients africains et internationaux. Nous considérons ceci comme une première étape dans le déploiement de cette plateforme à une plus grande échelle en Afrique».