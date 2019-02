Afrique du Sud : annonce d’un nouveau fonds de 37,4 millions $ dédié aux entreprises technologiques

(Agence Ecofin) - Les sociétés d’investissement sud-africaines Newtown Partners et LionPride Investment Holdings ont annoncé leur intention de lancer un fonds dénommé LionPride Agility.

Avec des engagements de l’ordre de 500 millions de Rands soit 37,4 millions $, cette entité investira dans des entreprises technologiques en phase de démarrage évoluant dans les secteurs des services financiers, des services à la demande, de l’agriculture, de la santé et des énergies renouvelables.

« LionPride Agility est un fonds qui offre un choix de deux classes d’actions avec la possibilité d’un rendement pondéré en fonction des risques. Les deux thèmes uniques sur lesquels investir sont: l'investissement d'impact (Impact Investing) et les technologies émergentes (Emerging Technologies) », a commenté Deven Govender, Directeur Général de LionPride.

La structure du Fonds Agility offre aux investisseurs la possibilité de tenir compte de leurs préférences et des risques inhérents à chaque investissement. Ainsi, les investisseurs auront le choix entre Impact Investing qui offre un profil de risque moins élevé et cible des PME disposant d’un flux de trésorerie stable et d'une marge défensive, et Emerging Technologies qui offre un profil de risque plus élevé associé à un modèle d’investissement en capital-risque avec un rendement intéressant.

Il faut noter que l’arrivée de LionPride Agility sur le marché sud-africain accentuera davantage la concurrence entre les fonds d’investissement qui orientent en majorité leurs actions en direction des entreprises technologiques. En octobre 2018, le groupe de presse Naspers annonçait le lancement d’un fonds sud-africain dédié aux entreprises technologiques. Deux mois plus tard, la Public Investment Corporation et le ministère du travail sud-africain procédaient au lancement du Project Development Partnership Fund (PDP), une joint-venture qui cible les PME orientées dans le développement des solutions technologiques.

Chamberline Moko