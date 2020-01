La BAD alloue 20 millions $ au fonds Metier pour le développement de projets d’énergie renouvelable en Afrique subsaharienne

(Agence Ecofin) - La Banque africaine de développement vient d’approuver un financement de 20 millions $ au profit du Metier Sustainable Capital International Fund II. Ce financement est destiné au développement de projets de mise en place d’infrastructures d’énergie renouvelable et d’efficacité énergétique en Afrique subsaharienne.

Il contribuera notamment à la mise en place de 178,5 MW de capacité additionnelle à usage commercial et résidentiel. Ce faisant, l’institution financière entend également créer des opportunités pour le traitement industriel des eaux usées et la production d’énergie à partir des déchets. Les projets financés devront en effet se conformer aux normes et aux standards environnementaux de la Banque afin de réduire au maximum leurs risques potentiels sur l’environnement.

« Metier a une expérience certaine dans le développement et le financement de projets d’énergie renouvelable avec des partenaires techniques et des codéveloppeurs compétents, en Afrique australe. Nous sommes ravis de rejoindre le rang des autres investisseurs pour soutenir leur développement sur les nouveaux marchés énergétiques du continent afin d’exploiter le vaste potentiel du continent en matière d’énergie renouvelable », a affirmé Wale Shonibare, le Vice-président de la BAD pour l’énergie, le climat et la croissance verte.

Metier est un gestionnaire de fonds qui a déjà administré l’investissement de plus de 550 millions $ dans le développement de projets d’énergie solaire, éolienne et hydraulique dans plusieurs pays de l’Afrique australe et de l’Est.

Gwladys Johnson Akinocho

