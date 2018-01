Mozambique : Mustang Resources obtient un financement de 19,95 millions de dollars pour ses projets

(Agence Ecofin) - Mustang Resources, active dans les secteurs du rubis et du graphite au Mozambique, a annoncé lundi qu’elle a conclu avec la firme américaine d’investissement Arena Investors, un accord portant sur un financement de 19,95 millions de dollars australiens.

Selon les termes de la transaction, Arena s’engage à investir, sous la forme d’une obligation convertible, les 19,95 millions de dollars en sept tranches.

L’obligation convertible est un prêt avec droit de conversion en actions de la société demandeuse.

Mustang a également annoncé une émission d’actions non transférables (entitlement offer), qui lui permettra de lever 4 millions de dollars australiens supplémentaires.

«L’arrangement de financement et l’émission d’actions non transférables proposée fournira à la compagnie une assurance et un capital considérable pour continuer le développement de son projet de rubis de Montepuez et la capacité d’accélérer le projet de graphite de Caula dans le nord du Mozambique.», déclare le président exécutif Ian Daymond.

Le projet Montepuez est déjà en phase de production et la compagnie a organisé fin octobre 2017, une première vente de rubis issus de la mine. A Caula, elle a réalisé en novembre dernier une première estimation de ressource.

Louis-Nino Kansoun

