Des investisseurs internationaux de premier plan au capital de Togocom

(ECP ) - Le 6 Novembre 2019, Lomé - Le Gouvernement togolais annonce avoir accepté l’offre remise par Agou Holding, un consortium international de premier ordre, composé d’Axian Group (« Axian ») et d’Emerging Capital Partners (« ECP »), en vue de l’acquisition de 51% du capital de Togocom, holding détenant Togo Télécom et Togocel, pour une valeur d’entreprise totale de plus de 210 milliards de FCFA. Le consortium entend par ailleurs investir 245 millions d’euros (environ 160 milliards FCFA) sur les sept prochaines années pour révolutionner le secteur numérique au Togo.

Cette opération vise, par l’entrée au capital de Togocom de deux acteurs internationaux combinant expertise sectorielle et capacité financière, à permettre au Togo de devenir la référence régionale en matière de performance très haut débit, d’inclusion financière et de solutions technologiques pour les entreprises.

Un consortium de premier plan

Axian est un groupe africain à l’empreinte internationale qui intervient dans les secteurs des télécoms, de l’énergie, des services financiers, de l’immobilier et de l’innovation. Le groupe dispose d’une expertise dans les télécoms au travers de ses filiales dans l’océan indien et en Afrique subsaharienne. Sa filiale Telma, l’ancien opérateur historique malgache se classe désormais numéro 1 du secteur dans l’Océan indien (Madagascar, Les Comores, La Réunion et Mayotte). Grâce à la transformation engagée et aux investissements réalisés par Axian, Madagascar dispose aujourd’hui d’une des connexions internet les plus rapides du continent africain ce qui favorise notamment la création d’emplois. Le Groupe Axian gère aujourd’hui un parc d’environ 10 millions de clients mobiles, 80 000 clients fixes et plus de 3 millions de clients mobile money tout en exploitant plus de 12 000 kilomètres de fibre optique souterraine. Le Groupe Axian est également présent au Sénégal à travers l’opérateur Free, qui connecte plus de 4 millions de clients.

Emerging Capital Partners est, pour sa part, un acteur international majeur du capital-investissement présent en Afrique depuis près de 20 ans. A travers ses 60 investissements, ECP a investi dans plus de 40 pays à travers le continent et a levé plus de 3,2 milliards de dollars en capital-développement à travers ses fonds et ses co- investissements. ECP bénéficie également d’une forte expertise dans les télécoms, comme en témoignent ses investissements dans MTN Côte d’Ivoire, Orascom Telecom Algérie, Airtel, Wananchi ou IHS. Par cette opération, ECP renouvelle sa confiance dans l’économie togolaise : il y accompagne en effet déjà les développements du groupe bancaire Oragroup, récemment coté à la Bourse Régionale BRVM, depuis 2008 et du groupe industriel panafricain Eranove opérant dans les secteurs de l’eau et l’énergie.

Une transaction au service de la transformation digitale du pays et des Togolais

La transformation digitale est au cœur de la mise en œuvre du Plan National de Développement et cette opération, emblématique vise à répondre aux enjeux du PND ainsi qu’au Plan d’Aménagement du territoire en déployant un réseau mobile et fixe dense et efficace. L’État actionnaire a ainsi jusqu’à présent accompagné le développement de Togocom, lui permettant de devenir un acteur solide, innovant et prêt à entrer dans une nouvelle phase d’accélération de sa croissance. Le Groupe pourra, avec le soutien des nouveaux actionnaires, répondre aux enjeux numériques du Togo.

La priorité du Groupe restera l’amélioration des services pour les Togolais tout en assurant une refonte des plans tarifaires. Il s’attachera en effet à améliorer la couverture de l’internet mobile et soutiendra l’augmentation des taux d’équipements en Smartphones. L’inclusion financière sera également au cœur des ambitions du Groupe en restructurant le réseau de distribution mobile money, en développant l’écosystème de partenariats T-Money et en introduisant de nouveaux services. Ces chantiers majeurs serviront l’ambition du Togo d’être le marché télécoms de référence dans la région en étant le premier pays 100% fibre optique de la région et le premier pays à lancer la 5G.

Un plan stratégique d’envergure pour accompagner cette transformation sur les sept prochaines années

Investissement de près de 245 millions d’euros (160 milliards de FCFA) dans les infrastructures fondamentales pour préparer le réseau de Togocom aux enjeux numériques d’avenir : l’amélioration de la connectivité internationale, le renforcement du transport terrestre, la densification du maillage du réseau d’accès très haut débit fibre et mobile.

Introduction de nouvelles technologies pour accompagner la digitalisation du Togo : plateformes d’accès facilitées aux fournisseurs de contenus, solutions pour l’e-Administration, outils de communication unifiés pour le secteur privé, solutions IoT sur le réseau 5G pour les secteurs de la logistique (notamment portuaire), des mines et des transmissions.

Rationalisation et mise en place des best practices comme la formation et la montée en compétence des équipes de Togocom, la mise en œuvre de synergies des canaux de distribution, le pilotage de la performance et la sécurisation des systèmes d’information.

Alignement sur les standards de qualité de services internationaux notamment sur la couverture du réseau, la performance des débits internet, l’efficacité du service client, la proximité du réseau de distribution et la disponibilité des produits et des services.

Fédérer les équipes de Togocom autour d’un projet d’avenir

Les collaborateurs de Togocom qui travaillent au quotidien pour offrir un service de qualité aux Togolais sont au cœur des réussites du groupe et seront acteurs de son succès futur. C’est pourquoi le consortium entend capitaliser sur leurs expertises et leurs savoir-faire pour mener à bien ce projet stratégique. Il s’appuiera sur la réorganisation des équipes de Togocom, qui a été opérée au cours de l’année 2018 dans une logique d’efficience opérationnelle et d’adaptation aux évolutions du marché. Afin de soutenir ce projet de croissance, le consortium entend accompagner la montée en compétences des équipes et déployer plusieurs mesures en faveur du renforcement des ressources sur les activités en croissance, du transfert de savoir-faire, de la formation, de la mobilité internationale et d’une politique de rémunération incitative.

Un processus d’appel d’offres rigoureux et transparent

Cette opération vient conclure un processus de privatisation annoncé en 2018 lors de la présentation de la feuille de route du Gouvernement sur le numérique. Dans le cadre d’un appel d’offres concurrentiel, plusieurs acteurs internationaux ont manifesté leur intérêt pour apporter leur soutien financier et leur expertise au développement de Togocom. Après une étude approfondie, le Gouvernement a sélectionné le consortium qui lui semblait le plus à même de porter l’ambition à long terme de Togocom au bénéfice de tous les Togolais. Pour cette opération, le Gouvernement a sollicité des conseils internationaux de premier plan, en particulier la banque d’affaires Lazard Frères et le cabinet d’avocats Jones Day.

Le Togo, catalyseur d’attractivité des investisseurs internationaux

Le projet du consortium de mettre en œuvre un plan de développement pour Togocom traduit sa confiance dans l’environnement économique et réglementaire togolais. Cela matérialise l’attractivité du climat des affaires au Togo comme attesté par le rapport Doing Business 2020 de la Banque Mondiale qui classe le Togo comme le pays ayant le meilleur climat des affaires en Afrique de l’Ouest. Grâce à la volonté politique du Président Faure Gnassingbé, le Togo a mené ces dernières années une politique de réformes structurelles en vue de mettre en place un cadre réglementaire et institutionnel propice aux opérations financières et aux investissements internationaux. Figurant dans le top 3 des pays ayant mené le plus de réformes au monde depuis 2014, le Togo a ainsi progressé de 59 places au cours des deux dernières années dans le classement de la Banque Mondiale.

Madame Cina Lawson, Ministre des Postes, de l'Économie numérique et des Innovations technologiques, a également déclaré : « Cette opération majeure marque une étape importante dans la feuille de route numérique du gouvernement. Elle va nous permettre de devenir le marché de référence des télécoms dans la région et de consolider notre leadership en matière de transformation digitale. Grâce au soutien de ces nouveaux actionnaires, Togocom va accélérer son développement au bénéfice de l’ensemble des Togolais, des entreprises et du rayonnement national. »

Monsieur Sani Yaya, Ministre de l’Économie et des Finances a ajouté : « Grâce aux réformes structurelles menées par le Président de la République et à l’amélioration du climat des affaires, le Togo est devenu un pays parmi les plus attractifs de la région pour les investissements internationaux. En témoigne la volonté du consortium de s’engager à long terme à travers un investissement de 245 millions d’euros pour soutenir le développement de Togocom. Cet investissement conséquent va catalyser la transformation digitale du pays et soutenir la croissance de notre économie. »

Monsieur Hassanein Hiridjee, CEO du groupe Axian déclare : « L’entrée au capital de Togocom s’inscrit dans notre volonté de développer, partout où nous sommes implantés, le meilleur de la téléphonie, de l’internet et des innovations numériques. Nous avons l’ambition de faire de Togocom, l’opérateur national, un leader sur son marché et de chaque Togolais un citoyen du nouveau monde digital. »

Monsieur Vincent Le Guennou, Co-CEO de ECP conclut : « Cet investissement conforte la vocation de ECP de favoriser l’émergence de champions africains dans des secteurs d’activités stratégiques pour le développement des économies africaines. Avec ses nombreuses expériences dans le secteur des télécommunications, ECP apporte une contribution forte au développement de Togocom et à la transformation digitale du Togo. »