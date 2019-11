Zimbabwe : NetOne signe un accord de financement de l’innovation avec l’Institut de technologie d’Harare

(Agence Ecofin) - L’opérateur de téléphonie mobile NetOne, filiale de l’opérateur historique TelOne, a signé le 4 novembre 2019 un protocole d’entente, axé sur le financement de l’innovation, avec l’Institut de technologie d’Harare (HIT). La société télécoms soutiendra non seulement la recherche et le développement, mais également la création d’un hub d’innovation pour accompagner les étudiants porteurs de projets novateurs.

Lors de la cérémonie de signature de l’accord, Darlington Gutu, le représentant de Lazarus Muchenje, président-directeur général de NetOne, a déclaré que ce partenariat « ouvrira des opportunités aux deux entités et permettra de commercialiser et de monétiser les idées innovantes générées… Il s’inscrit également parfaitement dans l’un de nos principaux piliers – l’autonomisation – axés sur le développement de l’entrepreneuriat et la création d’entreprises ».

Abondant dans le même sens que Talon Garikai, le directeur du centre de technologie, de transfert de licence et de la commercialisation de HIT, qui a exprimé sa certitude que l’accord portera des fruits pour le pays, Darlington Gutu s’est dit confiant « que certaines des innovations issues de ce partenariat seront exportées vers d'autres régions du monde et feront du Zimbabwe un acteur actif de la quatrième révolution industrielle ».

NetOne qui est aux prises avec Econet Wireless et Telecel sur le marché télécoms national pourrait également puiser dans ce vivier d’innovations qu’elle va contribuer à développer pour proposer de nouveaux services et produits à valeur ajoutée, grâce auxquels elle pourra séduire de nouveaux consommateurs et améliorer ses parts de marché.

Lire aussi :

25/10/2019 - Zimbabwe : la Chine suspend le financement du projet d’extension de NetOne pour abus de confiance