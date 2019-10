Telma et Ericsson ont signé un contrat historique à Madagascar

(TELMA) - Telma et Ericsson vont moderniser le réseau mobile de Madagascar et compléter la couverture nationale. La mise à niveau du réseau mobile à Madagascar améliorera l'expérience utilisateur avec des vitesses plus élevées et de meilleures performances dans tout le pays avec 2 000 sites mobiles couvrant tout le territoire. Un déploiement de sites 4.5G puis 5G dans des zones à haute densité démontrera la capacité d’innovation de Telma.

Ericsson (NASDAQ: ERIC) et Telma, fournisseur national de télécommunications à Madagascar, ont signé un contrat commercial visant à améliorer le réseau haut débit mobile de l’opérateur et préparer le déploiement 5G à Madagascar dans des zones denses.

L'accord a été signé par Patrick Pisal-Hamida, ADG de Telma, et Nora Wahby, chef de l'unité client Afrique de l'Ouest et Maroc, le 12 juillet 2019 au Caire.

En vertu de cet accord, Ericsson fournira des services d'extension, d'optimisation et de mise à niveau logicielle pour le réseau principal et le réseau d'accès radio, afin d'accroître la capacité et le débit de pointe, ce qui améliorera l'expérience mobile des clients Telma.

La solution comprend les derniers produits d'accès et de transport radio du portefeuille de systèmes radio Ericsson. Ericsson fournira également des systèmes de support métier améliorés et une solution principale virtualisée prenant en charge les services Voice over LTE et Voice over Wi-Fi. Cet accord représente un investissement global pour Telma à Madagascar de 2019 à 2023.

Avec une capacité accrue, des débits de données plus élevés et une latence réduite, les clients de Telma bénéficieront de services en ligne de haute qualité, notamment de jeux vidéo HD et de jeux en réseau.

Patrick Pisal-Hamida, ADG de Telma Telecom Malagasy, a déclaré : ”Chez Telma, nous cherchons à fournir à tous les utilisateurs à Madagascar des services d'accès et de communication Internet à large bande abordables, de haute qualité et faciles à utiliser. Ericsson nous aide à atteindre cet objectif. Nous sommes aussi très heureux d’annoncer officiellement le début du déploiement de la 5G à Madagascar. Telma se concentre sur la création d'un réseau pour les personnes en déplacement qui peuvent désormais être assurés d'une bonne connexion sur leurs téléphones, tablettes et ordinateurs portables à travers Madagascar. ”

Nora Wahby, Directrice d'Ericsson Afrique de l'Ouest et Maroc, a déclaré : ” Notre partenariat de longue date avec Telma marque aujourd'hui une nouvelle réussite dans notre démarche visant à soutenir notre partenaire avec des offres innovantes, lui permettant de continuer à fournir aux consommateurs des expériences haut débit en matière de haut débit mobile. Madagascar et accélérer sa transformation en 5G. ”

Le réseau du futur aidera à redéfinir ce que la connectivité signifie pour les consommateurs et les entreprises. Ericsson continuera à travailler avec Telma pour préparer le terrain en vue d’une transition en douceur vers la 5G.

À propos d'ERICSSON

Ericsson permet aux fournisseurs de services de communication de capturer toute la valeur de la connectivité. Le portefeuille de la société englobe les réseaux, les services numériques, les services gérés et les entreprises émergentes. Il est conçu pour aider nos clients à passer au numérique, à accroître leur efficacité et à trouver de nouvelles sources de revenus. Les investissements d'Ericsson dans l'innovation ont permis à des milliards de personnes à travers le monde de bénéficier des avantages de la téléphonie et du haut débit mobile. L'action Ericsson est cotée au Nasdaq Stockholm et au Nasdaq New York. www.ericsson.com

A propos de TELMA

Telma Madagascar est le premier opérateur télécom de la Grande Île. Telma déploie des infrastructures et des technologies de pointe pour offrir le meilleur des télécoms, de l’information et du divertissement à ses clients. En tant que N°1 des télécoms à Madagascar, Telma est engagé à ne laisser personne de côté dans la révolution numérique.

À propos de AXIAN

Telma Madagascar est une entreprise du groupe Axian. Né à Madagascar il y a 150 ans, Axian est un groupe diversifié présent dans 5 secteurs d’activité à fort potentiel de croissance : immobilier, télécoms, services financiers, énergie et innovation. Avec plus de 3700 salariés dans l’océan Indien et en Afrique, nous sommes partenaire de la transformation économique des pays émergents. Nous nous assurons systématiquement de l’impact durable et positif de nos activités sur le quotidien du plus grand nombre. Parce qu’être connecté devient désormais un droit fondamental, Axian accompagne Telma Madagascar pour offrir le meilleur des innovations numériques et permettre au plus grand nombre d’être connecté à leur proches et au monde.