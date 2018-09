Le gestionnaire de fonds mezzanine Vantage Capital réalise une sortie d’investissement avec en prime un rendement de 35 %

(Agence Ecofin) - Deux ans après avoir investi 20 millions $ au sein de la firme sud-africaine New GX Capital, le spécialiste de prêts avec effet de levier Vantage Capital a annoncé son désengagement de cette structure avec, en prime, un rendement de 35 %, apprend-on d’un communiqué officiel.

« Nous avons injecté 250 millions de Rands (20 millions $) de capital à New GX, et ce groupe a plus que doublé cette valeur au cours de deux années. Cette firme a investi dans des secteurs à forte croissance en Afrique du Sud tels que des infrastructures de télécommunications, la gestion des déchets, les technologies de l’information » déclare Mokgome Mogoba (photo), associé chez Vantage Capital.

C’est en juillet 2016, que la société d’investissement New GX Capital, détenue à 100 % par des investisseurs noirs a obtenu 20 millions $ de Vantage Capital. Ces ressources ont été mobilisées via Vantage Mezzanine Fund III. La somme a permis à Vantage de réaliser une expansion des activités de certaines filiales.

Vantage Capital qui possède près de 900 millions $ d’actifs sous gestion, prévoit de soutenir d’autres industriels noirs en Afrique du Sud. La firme jusqu’ici s’est déjà retirée de huit placements, en générant à travers ses fonds d’investissement des recettes de 2,5 milliards de Rands.

Chamberline Moko