Axian annonce l’ouverture de NextA, la plus grande plateforme entrepreneuriale et espace de coworking de l’Océan Indien

(AXIAN) - Sous le haut patronage de Son Excellence Monsieur Andry Nirina Rajoelina, Président de la République de Madagascar, en présence du Ministre de l’Industrie du Commerce et de l’Artisanat s’est tenue à l’Innovation Center (Tanashore) l’ouverture de la plateforme entièrement dédiée à l’innovation et à l’entreprenariat malagasy, NextA.

Née de la volonté du groupe Axian de soutenir les porteurs de projet de tous horizons et de tous secteurs d’activités, NextA a pour mission de les accompagner dans leur aventure entrepreneuriale. Conçue selon un modèle unique à Madagascar, NextA a vocation à rassembler en un même lieu l’écosystème de l’innovation malagasy afin de renforcer le tissu entrepreneurial national.

NEXTA, UN LIEU HYBRIDE ET UNE MISSION SIMPLE : FAIRE NAITRE LES CHAMPIONS MALAGASY DE L’ECONOMIE DE DEMAIN

Située dans l’enceinte de l’Innovation Center (Tanashore), NextA sera accessible à tous : entrepreneurs, étudiants, instances gouvernementales, TPE et PME...

NextA est divisée en plusieurs espaces : un lieu pouvant accueillir plus de 100 coworkers, un lieu réservé à l’incubation de 160m2, un amphithéâtre d’une capacité de 90 places et de nombreuses salles de réunion et de formation.

Au sein de la plateforme, chacun pourra profiter de conseils de la part de mentors et de professionnels des secteurs privés et publics. Chacun pourra également participer à des formations, des activités, et des rencontres professionnelles, dans le but de faire grandir son projet entrepreneurial.

L’échange de compétences, le partage de savoir-faire et de connaissances, sont au cœur du fonctionnement de la plateforme NextA.

NextA met à disposition des guichets uniques où les entrepreneurs pourront s’orienter dans leurs démarches : création d’entreprise, assurance, fiscalité, juridique comptable, communication.

Animée par la volonté de créer des synergies entre les secteurs d’activités mais aussi de faire se rencontrer professionnels, chercheurs d’emploi et étudiants, NextA accueillera également de nombreux évènements et conférences.

Le modèle de NextA repose sur 7 piliers qui structurent l’ensemble de la plateforme : un programme de coaching/mentoring, des formations, des activités, des aides au financement, des passerelles pour faciliter l’insertion professionnelle, des espaces de travail et l’accès à un large réseau externe et surtout interne grâce à l’appui des collaboratrices et collaborateurs du groupe Axian. Ceux qu’on appelle les mentors bénévoles ont participé à la naissance de NextA, et sont engagés à partager leurs expériences et à soutenir les jeunes entrepreneurs.

CRÉER LA STARTUP NATION MALAGASY

Fédéré par Fihariana, le programme national de l’État, initié par SEM Président de la République Andry Nirina Rajoelina, NextA souhaite participer à l’émergence d’une startup nation Malagasy.

Persuadé que les entrepreneurs actuels œuvrent pour la création d’une économie plus inclusive pour demain, Axian soutient, à travers NextA, l’émergence d’une génération d’entrepreneurs malgache passionnés, audacieux, innovants et engagés.

« Chez Axian nous considérons que le partage des valeurs et la mise en commun de nos objectifs sont des gages de croissance. Avec l'aide de l'ensemble des parties prenantes de notre groupe nous construisons un modèle d'entreprise innovant, inspirant et créateur de valeurs au service d'un développement économique et humain inclusif. Partout où nous déployons nos activités, nous souhaitons laisser une empreinte durable et positive. NextA concrétise notre engagement auprès des jeunes entrepreneurs Malagasy ». affirme Hassanein Hiridjee, CEO du Groupe Axian.

« Notre mission chez NextA est d’accompagner les créateurs d’entreprises à grandir. À travers notre plateforme, les entrepreneurs seront guidés vers la pérennisation de leurs activités avec des réalisations à impact et innovants.» précise Carole Rakotondrainibe, Manager NextA.

NEXTA UN ACTEUR INTEGRE DANS L’ÉCOSYSTEME ENTREPRENEURIAL RÉGIONAL ET MONDIAL

En rejoignant l’écosystème existant, NextA confirme sa volonté de fédérer et de devenir un acteur majeur de l’accompagnement des porteurs de projet et des jeunes entreprises, à Madagascar et en Afrique. Parmi les partenariats locaux, NextA travaille avec différents acteurs tels que EDBM (Economic Development Board), BNI MADAGASCAR, Miarakap et d’autres structures d’accompagnement existantes. NextA est déjà partenaire de nombreux acteurs internationaux de l’entrepreneuriat : FACEBOOK, THE CAMP HIVE, DIGITAL AFRICA, AFRIC’INNOV, Global Entrepreneurship Network (GEN).

NextA est également membre de deux plateformes africaines dédiées à l’entrepreneuriat.

Afric’Innov, est une plateforme qui a pour objectif de professionnaliser les structures d’accompagnement à l’entrepreneuriat en Afrique par le renforcement des capacités et la mise en réseau.

Digital Africa est quant à elle, une plateforme digitale pour entrepreneurs. Elle constitue à elle seule un écosystème comprenant tout ce dont un créateur d’entreprise a besoin : réseaux, savoir, opportunités et audience.

À PROPOS DE NEXTA

NextA est la première plateforme privée régionale au service de la jeunesse et des entrepreneurs. NextA a pour ambition de faciliter la structuration d’un écosystème entrepreneurial malgache solidaire et collaboratif permettant aux jeunes entreprises de se développer.

À PROPOS DE FIHARIANA

Initié par SEM le Président Andry Rajoelina, le projet Fihariana est un programme national de l’État qui a pour principal objectif de donner à la fois un appui « technique » et « financier » aux Malagasy désireux d’entreprendre. Ils peuvent désormais se lancer dans l’entrepreneuriat et emprunter entre 200 000 Ariary et 200 millions d’Ariary au Programme pour financer leur projet.

À PROPOS D’AXIAN

NEXTA une entreprise du groupe Axian.

Né à Madagascar il y a 150 ans, Axian est un groupe diversifié présent dans 5 secteurs d’activité à fort potentiel de croissance : immobilier, télécoms, services financiers, énergie et innovation. Avec plus de 3500 salariés dans l’océan Indien et en Afrique, nous sommes partenaire de la transformation économique des pays émergents. Nous nous assurons systématiquement de l’impact durable et positif de nos activités sur le quotidien du plus grand nombre. Parce que notre monde avance sans cesse et que nous voulons avancer avec lui, Axian soutient NEXTA pour accompagner et penser la transformation d’hommes, de femmes et de notre environnement.

À PROPOS DE L’INNOVATION CENTER TANASHORE

L’Innovation Center Tanashore est situé à Andranomena, sur l’axe routier entre l’aéroport international d’Ivato et le centre-ville d’Antananarivo. Cette zone sécurisée et arborée est constituée de plus de 10 000 m2 dédiés à l’innovation et à l’entrepreneuriat. Les locaux de L’Innovation Center (Tanashore) accueilleront d’ici quelques mois plus de 3000 personnes : ingénieurs, entrepreneurs, étudiants, , fonctionnaires, collaborateurs des entreprises présentes sur le site . La vocation du l’Innovation Center (Tanashore) est de rassembler en un même lieu l’écosystème de l’innovation et de l’entrepreneuriat malagasy afin de renforcer les échanges, les solidarités et les complémentarités entre projets. Tanashore Innovation Center accueille trois jeunes entreprises du groupe AXIAN : NEXTA, 1ère plateforme entièrement dédiée à l’entrepreneuriat à Madagascar, CONNECTEO, entreprise de service dont l’objectif est d’être moteur d’innovation dans le domaine de la relation client au profit des entreprises, et enfin PULSE, acteur majeur dans la transformation digitale des entreprises de l’océan Indien.