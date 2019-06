Tunisie: les investissements directs étrangers ont progressé de 16,3% sur les quatre premiers mois de 2019, à 278 millions $

(Agence Ecofin) - Les flux d’investissements directs étrangers (IDE) vers la Tunisie ont atteint 845,9 millions de dinars (278 millions de dollars) durant les quatre premiers mois de 2019, en hausse de 16,3% par rapport à la même période de 2018, selon les données dévoilées le 7 juin par l’Agence tunisienne de promotion des investissements extérieurs (FIPA).

Avec 417,6 millions de dinars, le secteur des industries manufacturières arrive en tête des secteurs ayant attiré le plus d’IDE entre le 1er janvier et le 30 avril 2019, devant l’énergie (368,4 millions de dinars), les services (64,6 millions) et l’agriculture (1,1 million).

Selon la FIPA, la hausse des IDE s’explique essentiellement par l’impact positif des réformes engagées dans ce domaine, dont l’adoption d’une nouvelle loi sur l’investissement, la promulgation d’une loi régissant le partenariat public-privé (PPP) et la progression du pays dans le classement Doing Business 2019.



Le gouvernement tunisien ambitionne d’attirer 3 milliards de dinars d’investissements directs étrangers sur l’ensemble de l’année 2019, contre 2,8 milliards de dinars en 2018.

