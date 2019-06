Une société américaine va développer des installations de GNL en Angola

(Agence Ecofin) - Mercredi, la société américaine New Fortress Energy (NFE) a annoncé qu’elle vient de signer un protocole d’accord (MoU) avec le gouvernement angolais pour construire et exploiter un terminal d’importation et de regazéification de gaz naturel liquéfié.

L’accord a été signé entre la société et trois ministères angolais. Aucun détail concernant la capacité, le calendrier ou le coût du projet n’a été annoncé. NFE a indiqué que dans le cadre de l’exécution du projet, elle travaillera avec les services compétents du ministère de l’Energie pour explorer la mise en valeur d'autres ressources de gaz naturel extrait sur place.

L’accord prévoit également la possibilité d’installer une nouvelle unité de liquéfaction de gaz naturel.

Les deux parties assurent que l’objectif visé est d’augmenter la capacité de production électrique de l’Angola pour satisfaire la demande des ménages et surtout celle du secteur industriel.

« La signature de ce protocole d'accord est la première étape qui permettra à l'Angola de devenir une économie gazière.», a commenté Diamantino Azevedo (photo), le ministre de l’Energie.

Pour sa part Wes Edens, PDG de New Fortress a déclaré que ce partenariat fournira du gaz naturel plus propre et abordable à l'Angola, créant ainsi d'importants avantages économiques et environnementaux.

Olivier de Souza