Le spécialiste égyptien du recrutement en ligne Basharsoft lève 6 millions $ pour ses deux plateformes leaders

(Agence Ecofin) - Basharsoft, une entreprise égyptienne spécialisée dans les services de recrutement en ligne a mobilisé 6 millions $ pour le développement de ses deux plateformes leaders que sont Wuzzuf et Forsana.

Parmi les investisseurs de cette levée de fonds on retrouve Vostok New Ventures, une société de capital-risque suédoise, Endure Capital, une firme d’investissement américaine et Kingsway Capital, un fonds de capital-risque basé au Royaume uni.

La Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) a aussi pris part à ce cycle de financement de l’entreprise, via son institution focalisée sur le capital risque dans la zone que couvre le Moyen Orient, l’Europe de l’est et l’Afrique.

La ressource mobilisée permettra aux deux plateformes qui proposent des informations sur le marché d’emploi, d’étendre leurs activités en Egypte et même en dehors. L’objectif est de donner la possibilité à 1 million d’Egyptiens de trouver des emplois d’ici 2020.

Chamberline Moko