Egypte : l’Allemand DEA investira 20 millions $ dans l’exploration des ressources pétro-gazière du Golfe de Suez

(Agence Ecofin) - Jeudi, le ministère égyptien du pétrole, représenté par son responsable, Tarek El-Molla, a signé avec la société allemande un accord visant à explorer certains périmètres dans les régions de Ras Badran et de Ziet Bay, dans le Golfe de Suez.

D’une valeur de 20 millions de dollars, cet accord vient renforcer les efforts déjà fournis par Le Caire pour assurer la sécurité énergétique.

Molla a déclaré, selon des propos rapportés par Egypt Independent, que DEA entreprendrait les activités de forage ainsi que l'exploitation et la maintenance de l'usine de production de gaz naturel liquéfié (GNL) dans la région.

« Nous avons injecté 800 millions de dollars pour l'exploration pétrolière et le secteur du GNL dans les champs du Golfe de Suez, de Desouk et d'Alexandrie Nord en 2017 et 2018. Nous pourrions y injecter 700 millions supplémentaires dans les trois prochaines années.», a déclaré Sameh Sabry, le patron de DEA.

L’Egypte coopère avec DEA depuis plus de 45 ans pour atteindre des taux de production de pétrole et de GNL plus élevés dans les zones du Golfe de Suez, du Delta et de la Méditerranée.

Olivier de Souza