Zambie : premier investissement annoncé pour le fonds danois AP Moller Capital, dédié aux infrastructures en Afrique

(Agence Ecofin) - AP Moller Capital, le fonds d'investissement danois mis en place en septembre 2017 avec un capital de 600 millions $ est cité dans un premier investissement sur le secteur énergétique zambien.

La Commonwealth Development Corporation, l'entité de financement du développement en Grande Bretagne, a effectué une offre pour le rachat de Copperbelt Energy Corporation. Sous réserve que cette offre soit acceptée, le fonds danois y contribuera financièrement, dans une proportion qui n’est pas précisée. Mais les médias danois ont indiqué, qu'AP Moller Capital pourrait apporter jusqu'à 83,5 millions $, pour cette entreprise qui domine le secteur énergétique zambien.

« La CEC est l'une des sociétés leaders en Zambie, mais nous pensons qu'elle a beaucoup plus à offrir », a déclaré Sameh Shenouda, responsable des projets d'infrastructure du CDC. « Sous la direction de CDC et de A.P. Moller, il est prévu que la CEC apportera 150 MW supplémentaires de production d'énergie renouvelable au réseau zambien et augmentera la quantité d'énergie nécessaire », a-t-il ajouté.

L'annonce de cette offre de reprise a eu un effet de boost sur la valeur des actions de CEC, cotée sur le Lusaka Stock Exchange, le marché financier zambien. Le titre y a bondi de 8,7% en fin de journée boursière du 6 février 2018, et porte ainsi la plus-value généré sur les 52 dernières semaines à 127,8%.

Pour cette opération, il faudra convaincre la firme Zambian Energy Corporation, qui est l’actionnaire majoritaire de CEC avec 52% de participation. On retrouve ensuite la ZCCM Holding, une holding diversifiée zambienne qui possède 20% du capital et la branche investissement de Standard Chartered Bank Zambia qui contrôle 6,7%.

Rappelons que AP Moller Capital est le fruit d’un partenariat avec les fonds de pensions PKA, PensionDanmark et Médical Doctors, il cible un closing à 1 milliard $. «Nous sommes ravis d’avoir lancé ce fonds avec le concours d’une équipe solide qui dispose des capacités et de l’expérience nécessaires pour gérer les investissements dans les infrastructures sur les marchés émergents», avait déclaré à son lancement, Robert Maersk Uggla, le directeur général de A.P Moller Holding.

Idriss Linge