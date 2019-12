Jean-Luc Konan remporte le prix du "Meilleur CEO de l'année" lors de l'édition 2019 d'AIFA

(COFINA ) - Lors de l’Africa Investments Forum & Awards (AIFA) 2019 qui s’est déroulé le mercredi 4 décembre, Jean-Luc Konan, Président Directeur Général du Groupe Cofina, a remporté le prix de « Meilleur CEO de l’année ». L’apport original de la mésofinance dans le financement des entreprises africaines ainsi que les performances financières et managériales de Cofina ont été parmi les principaux éléments ayant convaincu le jury d’attribuer ce prix à Jean-Luc Konan.

Organisé par Leaders League, l’AIFA est une journée d’affaires consacrée au continent africain avec différents panels portant essentiellement sur les secteurs de l’énergie, de la finance et des infrastructures. Près de 700 personnes étaient rassemblées au Pavillon d’Armenonville pour écouter environ 90 intervenants parmi lesquels Tewolde Gebremariam, CEO d’Ethiopian Airlines ; William Nkontchou, Directeur Général d’Emerging Capital Partners (ECP) ; Marc Alberola, CEO d’Eranove ; Bernard Kouassi N’Guessan, PCA de Ciprel ; Ismaël Diakité, Président de la Chambre des Mines de Guinée. Durant cette journée, une dizaine de prix ont été remis récompensant des entreprises dans différents secteurs pour leurs succès ainsi qu’un CEO qui s’est particulièrement distingué.

Intervenant dans le panel « Financing companies: which are the best sources ? », Jean-Luc Konan a porté le plaidoyer de la mésofinance qui répond aux besoins de financements des entrepreneurs du « chaînon manquant », ces PME de taille intermédiaire n’entrant pas dans les critères de financements des institutions de microfinance traditionnelles ou des banques classiques. En cinq ans, Cofina a accordé plus de 76 000 financements représentant plus de 755 millions d’euros de crédits aux économies des 7 pays de présence. En finançant 52 500 entrepreneurs, Cofina a impacté 262 500 employés de PME et 2,625 millions de personnes indirectement.

« C’est une très grande fierté pour moi que de recevoir ce prix, qui est avant tout une récompense du travail collectif effectué par les équipes de Cofina, a déclaré Jean-Luc Konan, PDG de Cofina. J’aimerais profiter de cette cérémonie pour faire passer ce message : 32 000 Africains arrivent chaque jour sur le marché du travail et seulement 12 000 d’entre eux sont absorbés par ce marché. Les 20 000 restants, je les invite à venir tenter l’aventure entrepreneuriale et les assure que Cofina sera à leurs côtés pour contribuer à leur succès. »

À propos de Groupe COFINA

Fondé en 2013, le Groupe COFINA est la première institution financière africaine dédiée à la mésofinance, le « chaînon manquant » entre la microfinance traditionnelle et la banque classique qui offre la possibilité pour les PME (90 % des sociétés privées du continent) d’accéder plus facilement au crédit. Présent dans sept pays d’Afrique (Burkina Faso, Congo-Brazzaville, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée Conakry, Mali, Sénégal), COFINA a déjà financé plus de 76 000 projets d’entreprise dont 48% portés par des femmes. COFINA a su s’imposer ces dernières années comme la référence en matière de financement des petites et moyennes entreprises en Afrique de l’Ouest et de Centre. COFINA s’est donné pour défi de réduire la fracture financière dont est victime une importante partie de la nouvelle classe moyenne africaine. Fort de plus de 1300 collaborateurs, COFINA gère un portefeuille de plus de 175 000 clients, répartis sur ses sept filiales. Au 30 Septembre 2019, l’institution affiche un total de bilan de 203 milliards de francs CFA. Pour en savoir plus : www.groupecofina.com