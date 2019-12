Au Cameroun, Bridgeo passe sous la bannière du français GFI

(Agence Ecofin) - Le groupe français GFI, leader des services informatiques à valeur ajoutée et des logiciels, a officiellement annoncé au cours d’une conférence de presse, jeudi 5 décembre 2019 à Yaoundé, avoir acquis 100% des actifs de la société camerounaise Bridgeo, le leader de l’implémentation des solutions Sage en Afrique centrale.

« Avec l’acquisition de Bridgeo, nous confortons notre position de partenaire stratégique pour Sage. Nous renforçons également notre position de valeur unique pour les entreprises et les administrations africaines, allant du conseil métier jusqu’à l’implémentation des solutions. En plaçant le digital au cœur de la stratégie de ses clients, GFI leur permet d’accélérer leur transformation et de faire la différence dans leur expansion », a déclaré Vincent Rouaix, le PDG de GFI.

À la faveur de cette acquisition, dont le montant de la transaction n’a pas été révélé, la société camerounaise Bridgeo changera bientôt de dénomination pour devenir GFI Central Africa. Bien plus, cette entreprise élargira ses offres aux logiciels et autres services informatiques à valeur ajoutée développés par le groupe français GFI, en plus des solutions Sage dont elle assure l’implémentation sur l’ensemble de l’Afrique centrale.

Au Cameroun, a souligné Vincent Rouaix, GFI Central Africa entend prioriser les offres de services digitaux à l’administration publique, qui est encore trop en retard dans le domaine, selon Jean-Bertin Taffou, le directeur général de Bridgeo.

De ce point de vue, a-t-on appris, au cours de leur séjour au Cameroun, les responsables du groupe GFI ont rencontré des autorités publiques, dont le Premier ministre et des membres du gouvernement.

Le rachat de Bridgeo par GFI confirme la volonté de ce groupe IT de se développer sur le marché africain, avec des implantations sous forme de hubs régionaux au Maroc et en Tunisie, au Sénégal et en Côte d’Ivoire, puis désormais au Cameroun.

Présent dans 22 pays, GFI compte 22 000 collaborateurs dans le monde, dont 1000 sur le continent africain. En 2018, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 1,395 milliard d’euros (environ 915 milliards FCFA), dont 50 millions d’euros (32,7 milliards FCFA) en Afrique, continent sur lequel GFI revendique 400 clients.

Brice R. Mbodiam