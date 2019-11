La société Andela, spécialisée dans la formation de développeurs logiciel, se renforce en Egypte

(Agence Ecofin) - A peine installée en Egypte, après l’ouverture il y a quelques mois de son tout premier centre entièrement géré à distance, la société Andela International, spécialisée dans la formation de développeurs logiciel, se renforce déjà dans le pays. Le 5 novembre 2019, elle a signé un accord avec l'Agence de développement du secteur des technologies de l'information (ITIDA). L’objectif est d’embaucher au moins 200 programmeurs égyptiens pour étendre localement ses services de développement de logiciels.

A travers l’accord signé par la directrice générale d'ITIDA, Hala El Gohary, et le directeur national égyptien d'Andela, Rama El Safty, la société fait un pas de plus vers le renforcement de son équipe qui comprend actuellement plus de 1 200 ingénieurs logiciel répartis dans divers pays tels que le Nigeria, le Kenya ou encore l’Ouganda. Andela cherche à devenir incontournable pour plus de 200 grandes entreprises du monde.

Cet investissement d’Andela cadre avec les ambitions égyptiennes d’augmenter la taille des exportations en TIC, qui ont atteint 3,67 milliards de dollars l'an dernier, tout en attirant davantage d'investissements et en créant des emplois décents pour les jeunes égyptiens.

