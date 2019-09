Asafo & Co. ouvre un bureau à Casablanca avec Patrick Larrivé et devient un leader du Private Equity et M&A en Afrique

(ASAFO & CO.) - Le nouveau bureau de Casablanca occupe une position privilégiée pour offrir à ses clients un soutien dans leurs activités, non seulement au Maroc et dans le reste du Maghreb, mais aussi en Afrique sub-saharienne, anglophone comme francophone.

ASAFO & CO. annonce l’ouverture d’un bureau à Casablanca au Maroc, placé sous la direction de Patrick LARRIVÉ.

Avec Patrick LARRIVÉ et son équipe, ASAFO & CO. complète son offre en s’adjoignant une des rares équipes de classe mondiale pouvant revendiquer plus de vingt ans d’expérience continue en Private Equity et M&A au Maroc et en Afrique sub-saharienne.

Patrick LARRIVÉ sera notamment accompagné de Mouna BOUBIA et Benoit DE MONVAL, qui rejoignent le Cabinet en qualité d’associés en Private Equity et M&A, et Louis DUBOIS, en qualité d’associé en droit public et PPP.

Patrick LARRIVÉ est avocat au Barreau de Paris. Il intervient depuis 25 ans sur des opérations de M&A, de réorganisation et de Private Equity au Maroc et dans les pays de l’OHADA. Avec Benoit DE MONVAL, avocat au barreau de Paris, et Mouna BOUBIA, Of Counsels jusqu’alors, l’équipe est notamment intervenue ces dernières années aux côtés de la plupart des fonds de Private Equity actifs au Maroc et en Afrique francophone.

Louis DUBOIS, Of Counsel jusqu’alors, est avocat au barreau de Paris. Il dirige la pratique droit public. Avec Louis DUBOIS, l’équipe s’est imposée sur les PPP en Afrique, notamment appliqués aux secteurs de l’énergie et des infrastructures.

Patrick LARRIVÉ aura la mission d’étoffer le bureau, qui devrait compter rapidement une vingtaine de collaborateurs et associés, devenant immédiatement l’un des cabinets d’affaires internationaux majeurs au Maroc capables d’accompagner les clients en Afrique et en Europe sur un grand nombre de pratiques et de secteurs.

« Le projet ASAFO & CO. consistant à offrir au marché un cabinet de classe mondiale dédié à l’Afrique nous a paru plus pertinent que tous les autres mouvements en cours actuellement dans l’industrie concernant l’Afrique. Les bureaux existants réunissent une équipe leader en Afrique francophone et OHADA dans les domaines du mining, des infrastructures, de l’énergie, tant en développement qu’en financement de projet. L’addition récente d’une équipe de haut niveau en arbitrage international a consolidé leur position. En rejoignant ASAFO & CO., nous nous inscrivons dans cette même logique et pensons contribuer à positionner le Cabinet comme leader du Private Equity et du M&A en Afrique Francophone», déclare Patrick LARRIVÉ, associé-gérant du bureau de Casablanca.

« La place financière de Casablanca bénéficie de nombreux atouts et notamment d'un cadre juridique et institutionnel sophistiqué, qui lui confère une position stratégique sur le Continent. Vu les secteurs d’activité sur lesquels nous intervenons, le dynamisme des groupes marocains vers le reste de l’Afrique et le hub que le pays représente pour les investissements internationaux, Casablanca est une évidence pour notre projet. Nous renforçons notre offre grâce à l’expérience de l’équipe de Patrick LARRIVÉ, et à sa pratique d’excellence. Nous installons une pratique de tout premier plan en Private Equity à Casablanca appelée à collaborer avec tous nos autres bureaux », déclare Pascal AGBOYIBOR, associé-gérant d’ASAFO & CO.

