Nigeria : la société d’investissement Vencap lance une plateforme pour aider des startups à lever des financements de démarrage

(Agence Ecofin) - One Vencap Ltd (Vencap), une société d’investissement nigériane axée sur les petites et moyennes entreprises (PME) a lancé une plateforme permettant aux startups, ainsi qu’aux entreprises innovantes, d’obtenir des financements de démarrage compris entre 10 millions de Nairas (27 660 $) et 100 millions de Nairas (276 603 $).

Ore Sofekun, directrice générale de Vencap a précisé que les startups évoluant dans les secteurs de l’agroalimentaire, des soins de santé, de la logistique, des énergies renouvelables, des produits de beauté et de la mode sont les principales cibles de cette plateforme.

Pour bénéficier de ces ressources, les dirigeants de ces jeunes entreprises devraient au préalable soumettre leurs business plan pour une évaluation au terme de laquelle les projets les plus rentables et à fort impact seront retenus.

Depuis sa création en 2016, Vencap a investi dans 4 entreprises engagées dans les secteurs de la construction, de l’agroalimentaire, de la santé et des technologies. La firme annonce par ailleurs avoir encadré plus de 80 entreprises au Nigeria.

Chamberline Moko