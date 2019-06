Velocity Capital annonce un fonds de 105 millions d'euros qui bénéficiera, entre autres, à des fintech africaines

(Agence Ecofin) - Velocity Capital, une société de capital-risque basée aux Pays-Bas, a annoncé le lancement de son fonds FinTech Ventures qui cible un closing de 105 millions d'euros. Le véhicule d’investissement est destiné à soutenir les sociétés FinTech en phase de démarrage dans plusieurs régions du monde, dont l'Afrique.

« Chez Velocity, nous sommes intéressés à financer des fondateurs qui démontrent une vision de l’utilisation des technologies financières pour améliorer l’expérience humaine, tout en mettant de l'énergie à en faire une réalité et un modèle commercial qui fait déjà ses preuves », a déclaré Willem Willemstein, un des fondateurs de Velocity.

Velocity Capital compte dans son portefeuille de sociétés investies, trois entités africaines. L'un des plus importants engagements de la firme en Afrique a été celui pris sur Cellulant, une société kényane qui offre des plateformes de paiement, et qui est présente dans dix pays africains. La firme est aussi présente dans la région, via des fonds comme TPG Growth, ou encore Partech Africa.

Idriss Linge