Les experts régionaux de l'énergie se réuniront à Dakar pour le SIEPA 2019, les 11 et 13 juin

(AMETRADE ) - La 17ème édition de la Conférence & Exposition de l'Energie et du Pétrole en Afrique, SIEPA 2019, se tiendra les 11 et 13 juin 2019 à Dakar, au Sénégal. La conférence réunira les professionnels de la production de pétrole et d’électricité de la région avec les parties prenantes du gouvernement sénégalais pour débattre de l’avenir de la chaîne de valeur énergétique du Sénégal au cours d’une conférence et d’une exposition de deux jours, organisées du 11 au 12 juin 2019.

Les débats animés seront menés par 36 orateurs de l'industrie pour débattre des nouvelles perspectives en matière d'énergie et d'hydrocarbures, ainsi que de la stratégie à adopter à la suite des découvertes majeures de pétrole et de gaz dans le bassin mauritanien du Sénégal. Son Excellence M. Mouhamadou Makhtar Cissé, Ministre du pétrole et de l'énergie de la République du Sénégal, fera part de la vision du gouvernement sur la chaîne de valeur de l'énergie et SIEPA comprendra aussi la présence des orateurs clés suivants:

Jean Pierre Favennec, Président de l’ADEA, Assoc. pour le Dév. de l’Energie en Afrique

Serigne Mboup, Directeur Général, SAR, Senegal

Abdoulaye Dia, Secretaire Général, Senelec

Mamadou Faye, Directeur Général, Petrosen, Senegal

Hamadi Sy, Directeur Général, TOTAL, Senegal

Amadou Mamadou WATT, CRSE, Commission de Régulation du Secteur de l’Electricité, Sénégal

Ibrahima Sory Diall, Président du Réseau PCQVP, Publiez Ce Que Vous Payez, Sénégal

Mamadou Fall Kane, Secrétaire Permanent, Cos Petrogaz, Sénégal

Marie Odile Sene Kantoussan, Directrice Générale, CGF Bourse

SIEPA 2019 est l’occasion idéale pour rencontrer les principaux acteurs du secteur de l’énergie dans la région: représentants du gouvernement sénégalais, principaux opérateurs énergétiques, entreprises nationales, entrepreneurs locaux, étudiants et société civile, donateurs, entreprises privées, associations énergétiques. SIEPA est sponsorisé par SAR, Senelec et Petrosen et présentera sur son salon les sociétés suivantes : Blastrac, Orabank, CSTM, Elton, Senstock, ISAO, Ritz, Oceamer Petroleum Dakar, SAIPEM, CRSE, Saudequip et Total.

Les organisateurs de cette édition sont l'Association pour le Développement de l'Energie en Afrique (ADEA), l'Association du Sénégal pour le Développement de l'Energie en Afrique (ASDEA) et AME Trade Ltd.

Pour vous inscrire à l'événement ou pour en savoir plus, contactez AME Trade à siepa@ametrade.org ou appelez le bureau à Londres +44 207 700 4949 ou le Bureau au Sénégal +221 338205214.

Consultez www.ametrade.org/siepa/fr