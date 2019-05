Maroc: l’équipementier automobile français Valeo investit 130 millions d’euros dans une nouvelle usine

(Agence Ecofin) - L’équipementier automobile français Valeo a inauguré, le 3 mai, un nouveau site industriel au Maroc, qui a nécessité un investissement total de 130 millions d’euros.

Située à Tanger (Nord-ouest), l’usine a été inaugurée en présence du ministre marocain de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Economie Numérique, Moulay Hafid Elalamy, et du PDG du groupe Valeo, Jacques Aschenbroich.

Le nouveau site, qui s’étend sur une superficie totale de 137 000 m2, compte deux bâtiments. Le premier bâtiment est dédié à la production de systèmes d’éclairage et d’essuyage tandis que le second accueillera la production de systèmes thermiques (radiateurs, systèmes de ventilation, systèmes de refroidissement moteurs…) et de systèmes d’aide à la conduite (commandes au volant).



Environ 1000 emplois directs seront créés avant la fin de 2019 grâce à ce nouvel investissement du groupe Valeo, qui dispose déjà d’une usine au Maroc depuis 2012.



« L'implantation de ce groupe, qui réalise actuellement au Maroc un chiffre d'affaires de 76 millions d'euros et un taux d'intégration locale de 64 %, permet d’introduire des spécialités nouvelles et enrichir la chaine de valeur du secteur », a déclaré le ministre marocain de l'Industrie.

« Valeo entend poursuivre le développement de son investissement pour porter son chiffre d'affaires à 500 millions d'euros, à moyen terme », a souligné de son côté le PDG du groupe français.

Le groupe Valeo, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 19,3 milliards d’euros en 2018, emploie plus de 113 000 collaborateurs dans 186 sites de production, 21 centres de recherche, 38 centres de développement et 15 plateformes de distribution, répartis sur 33 pays à travers le monde.

