Egypte : 25 milliards $ d’investissements, à travers 16 projets d’hydrocarbures, attendus dans la Méditerranée d’ici 4 ans

(Agence Ecofin) - Vendredi, le ministre égyptien en charge des Hydrocarbures, Tarek El Molla (photo), a annoncé que, d’ici les quatre prochaines années, 25 milliards de dollars devraient être investis dans 16 projets de production de pétrole et de gaz, dans la Méditerranée. L’information a été rapportée par le quotidien local Egypt Independent.

Le responsable a indiqué que l’augmentation de la production actuelle de pétrole et de gaz est une priorité pour le gouvernement qui multiplie les efforts pour attirer davantage d’investisseurs dans le secteur. Cependant, il n’a pas fourni plus d’informations sur ces investissements.

Depuis les quatre dernières années, le secteur a réussi à mettre en œuvre 24 projets pour un investissement total de 2,16 milliards de dollars, avec une production quotidienne totale d'environ 1,4 milliard de pieds cubes de gaz et de 36 000 barils de condensat. La majorité de ces investissements sont tournés vers le gaz. Le plus important est lié au développement du Zohr, entré en production en décembre dernier, et qui produit actuellement 350 millions de pieds cubes de gaz par jour. Un plateau de production qui devrait doubler, dès le mois de mai prochain. A pleine puissance, il atteindra 7,2 milliards de pieds cubes par jour.

Grâce aux investissements précédents consentis dans le secteur, le pays deviendra autosuffisant en gaz naturel, au deuxième semestre de 2018. Avec ce qui se profile, l’Egypte pourrait devenir un grand exportateur vers les autres pays du Moyen-Orient.

