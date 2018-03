le-marocain-banque-centrale-populaire-se-renforce-dans-le-capital-de-maroc-traitement-des-transactions

(Agence Ecofin) - Le groupe bancaire marocain Banque Centrale Populaire s'est renforcé dans le capital de Maroc Traitement des Transactions (M2T) en finalisant la reprise des parts de la firme d'investissement AM Invest. Le moment de la transaction n'a pas été clairement exprimé, mais les états financiers annuels font observer que la participation de BCP qui était de 54,7% à la fin 2016, s'est hissée à 63,7% au 31 décembre 2017.

Selon le magazine marocain Challenge, le groupe bancaire qui compte parmi les plus présents au Maroc, aurait déboursé 18 millions de dirhams pour l'opération (10 dirhams = 1,1 $). Cette somme vient s'ajouter aux 75,3 millions de dirhams dépensés par BCP en 2015 pour devenir le premier actionnaire de cette société qui continue de monter en régime.

Récemment, M2T a été parmi les quatre opérateurs agréés par Bank Al Maghrib, la banque centrale marocaine, en tant qu’établissement de paiement. Elle dispose d’un réseau de plus de 2100 points de vente et surtout se positionne comme partenaire pour plus d'une centaines entreprises, de plusieurs secteurs importants.

Idriss Linge