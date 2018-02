Goodwell Investments lève 24,8 millions $ pour des investissements en Afrique sub-saharienne.

(Agence Ecofin) - Goodwell Investments, une société d’investissements basée aux Pays-Bas et disposant de bureaux à Johannesburg, en Afrique du Sud, a levé 20 millions d’euros (24,8 millions $) auprès de 30 investisseurs dont les identités n’ont pas été dévoilés.

Ces fonds serviront à réaliser des investissements en Afrique subsaharienne, notamment dans le secteur financier. « Des millions de personnes sont exclues de l’accès aux biens et services de base essentiels tels que les services financiers, l’énergie ou les soins de santé », soutient la firme d’investissement dans son communiqué.

Goodwell investit au sein de jeunes entreprises à croissance rapide qui offrent des produits et services à des personnes non desservies pour répondre à leur demande croissante de produits de base abordables et de qualité.

Son portefeuille d’investissements comporte des sociétés du Ghana, du Nigéria ou encore d’Afrique du Sud.

Chamberline Moko