Halan, une start-up égyptienne de logistique lève des fonds pour financer son expansion sur de nouveaux marchés

(Agence Ecofin) - Halan, une société égyptienne de logistique qui propose des solutions de transport de masse et individuel à la demande a levé des fonds dont le montant n’a pas été divulgué au cours d’une opération dirigée par la société singapourienne Battery Road Digital Holdings et la firme de capital-risque Algebra Ventures.

« L’entreprise Halan conçue pour améliorer les moyens de transport des personnes et les biens utilisera cette tranche de financement pour étendre ses activités à un plus grand nombre de villes et de pays d’une part et d’autre part pour développer une meilleure technologie », a déclaré Mounir Nakhla, co-fondateur de la start-up.

Depuis son lancement en 2017, Halan affirme avoir facilité plus de 3 millions de déplacements en Egypte.

Cette start-up fournit en priorité ses services de transport dans des villes mal desservies ou les populations n’ont pas accès à des moyens de transport.

Chamberline Moko