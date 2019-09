Le français Eramet s’intéresse aux gisements camerounais de nickel, de cobalt et de rutile

(Agence Ecofin) - Entreprise minière et métallurgique française spécialisée dans la production des métaux d’alliage, Eramet participe à la 3e édition de la Conférence internationale des mines et exhibition du Cameroun (CIMEC), qui s’achève ce 4 septembre 2019 dans la capitale camerounaise.

« On est en négociation pour l’obtention de permis d’exploration et espérons travailler au Cameroun pour plusieurs décennies. On s’intéresse aux gisements de cobalt, nickel et rutile très prometteurs ici », explique Pierre-Alain Gautier, directeur de la stratégie de cette entreprise minière française déjà présente au Gabon avec sa filiale Comilog.

Au cours de cette grand’messe de l’activité minière au Cameroun, qui a duré trois jours, ce responsable d’Eramet et bien d’autres participants ont été longuement édifiés sur le potentiel minier dont dispose le pays.

Pour rappel, l’édition 2019 du CIMEC avait pour thème : « Nouvelles opportunités minières au Cameroun : mise en évidence de plus de 300 nouveaux anomalies et indices présentés par la Banque mondiale (Precasem) et le ministère des Mines, de l’Industrie et du Développement technologique ».

