Le Chinois Zijin Mining veut racheter Nevsun Resources pour 1,41 milliard $  

(Agence Ecofin) - Nevsun Resources, compagnie comptant parmi ses actifs, la mine de cuivre et zinc Bisha (Érythrée), a annoncé mercredi qu’elle a conclu avec Zijin Mining, un accord définitif qui verra la compagnie chinoise faire une offre de rachat de toutes ses actions émises et en circulation à un prix unitaire de six dollars canadiens. Le montant de la transaction est estimé à 1,86 milliard de dollars canadiens (1,41 milliard $).

L’offre de Zijin dépasse de 26%, la proposition de «prise de contrôle hostile» de 4,75 dollars canadiens l’action effectuée par Lundin Mining en juillet dernier. Le Conseil d’administration de Nevsun a recommandé aux actionnaires de la compagnie de rejeter l’offre de Lundin et d’accepter celle de Zijin.

«Zijin est un opérateur reconnu de l’industrie minière avec une capitalisation boursière de 10 milliards $ et qui a fait ses preuves dans le cadre de transactions internationales réussies. Le conseil recommande à l'unanimité aux actionnaires de Nevsun d'apporter leurs actions en réponse à cette offre afin de recevoir la valeur significative qu'elle représente.», a déclaré Ian Pearce, le président du Conseil d’administration de Nevsun.

Nevsun Resources Ltd détient à 60%, le projet Bisha, une mine située à 150 km à l’Ouest d’Asmara, classée parmi les principales mines à ciel ouvert à forte teneur en cuivre au monde et portant sur une licence couvrant 121 km².

