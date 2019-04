General Electric au chevet des réseaux électriques nationaux au Bénin et en Côte d’Ivoire

(Agence Ecofin) - L’américain General Electric a annoncé la signature de deux contrats énergétiques au Bénin et en Côte d’Ivoire.

Au Bénin, l’entité concevra et mettra à disposition le premier Système avancé de gestion de la distribution électrique (ADMS) du pays afin de renforcer le réseau électrique national et de réduire les pertes techniques.

Cet outil permettra à la Société béninoise d’énergie électrique de prédire les éventuels problèmes et pannes du réseau et de proposer des plans de restauration. Cela accroîtra l’efficience du réseau qui sera plus automatisé. La GE réhabilitera également les sous-stations et les infrastructures de télécommunications du Centre national de contrôle de la distribution électrique basé à Cotonou.

En Côte d’Ivoire, l’énergéticien procédera à la réhabilitation et à l’extension de trois sous-stations électriques de 225 kV implantées à Ferke, Man et Taabo. Ce projet permettra d’améliorer la desserte électrique dans les parties nord, ouest et centre du pays.

« Avec 90% de la population qui a accès à l’électricité et la demande constante, les limitations du système de distribution causent une perte d’énergie annuelle de l’ordre de 20% de la production. Il est donc important de réhabiliter et de renforcer les infrastructures de transmission et de distribution électriques », a affirmé Bilé Gérard Tanoe, le Secrétaire général de CI-Energies.

Gwladys Johnson Akinocho