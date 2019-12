Cameroun : l’Etat signe le contrat de 128,3 milliards FCFA pour la construction d'une route de 179 km entre Ebolowa et Kribi

(Agence Ecofin) - Les deux principales villes de la Région du Sud du Cameroun seront bientôt reliées par une route nationale répondant aux standards en la matière.

Le gouvernement et le groupe italien ICM CMC Spa ont finalisé la signature du contrat de 128,3 milliards FCFA pour la construction de la route Ebolowa-Kribi via Akom 2 , dans le sud du pays, rapporte la chaîne de télévision nationale.

Selon les termes du contrat, le chantier est prévu pour durer 36 mois. Les travaux, dont le lancement est attendu l’année prochaine, s’effectueront simultanément sur deux tronçons Ebolowa – Akom 2 et Akom 2 – Kribi. 17 ouvrages d’art, 3 stations de pesage et 2 stations de péage seront construits le long de cette route, longue de 179 km et large de 10 m.

Les partenaires financiers au projet sont : Standard Chartered Bank et l’agence de crédit export britannique UKEF.

La réalisation de la route Ebolowa – Akom 2 – Kribi est une promesse faite par le président Paul Biya le 17 janvier 2011, à l’occasion du Comice agropastoral d’Ebolowa.

Très attendue, cette infrastructure routière devrait faciliter l’accès des produits agricoles de la région du Sud du Cameroun au port en eau profonde de Kribi. Une fois terminée, elle sera connectée aux routes Sangmélima – Ouesso et Sangmélima – Mengong, afin de mieux desservir le nord du Congo.

Romuald Ngueyap

