(Agence Ecofin) - Africa50, la plateforme panafricaine d'investissement dans les infrastructures, a acquis 15% du capital de Nachtigal Hydro Power Company (NHPC), la société en charge du développement et de l'exploitation du projet de centrale hydroélectrique de Nachtigal au Cameroun.

L'institution a repris la moitié de la participation de l'Etat du Cameroun, qui jusqu'à la signature de l'accord ce mardi 4 décembre 2018, était encore de 30% du capital de cette entreprise. « Notre investissement dans Nachtigal démontre qu’il est possible de combler les besoins de financement des infrastructures en Afrique », a expliqué Alain Ebobissé (photo), le Directeur Général d'Africa 50 commentant cette opération.

En même temps que le gouvernement du Cameroun, la Société Financière Internationale (SFI), la branche de la Banque mondiale en charge du financement du secteur privé dans les pays en développement, a cédé 10% sur ses 30% de participation à STOA Infra & Energy, un véhicule d'investissement de 600 millions d'Euros de fonds propres crée en 2016 et contrôlé à 84% par la Caisse française de Dépôts et de Consignation (CDC) et 16% par l'Agence Française de Développement (AFD).

Cette initiative augmente la présence des institutionnels français dans ce projet, si on prend en compte les 40% de parts détenus par le groupe Electricité de France (EDF) et l'implication, via des apports sous forme de dettes, effectués par Proparco, la branche de l'AFD en charge du financement du secteur privé.

Pour la SFI, l'arrivée de STOA a été perçue comme une excellente opportunité. Selon un responsable proche de cette institution, cette dernière avait déjà atteint avec ses interventions au Cameroun, son niveau maximal d'exposition à un seul pays membre bénéficiaires de ses appuis, aussi bien en dette qu'en fonds propres.

Le projet du barrage de Natchigal est présenté par les officiels camerounais comme celui qui dopera de 420 MW supplémentaires, l'offre d'énergie électrique du pays. Les travaux de sa construction sont prévus pour démarrer en avant la fin de l’année 2018, avec une date de livraison en 2023. Son coût de construction est actuellement évalué à 1,2 milliard d'euros.

Idriss Linge