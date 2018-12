Le Togo lance la construction de son premier datacenter à Lomé

(Agence Ecofin) - Le Togo a lancé hier à Lomé, la construction de son tout premier centre de traitements de données et de colocation d’espace d’hébergement pour les entreprises.

Le Carrier Hotel est un centre physique d’hébergement et de stockage de données qui met à disposition des entreprises (grandes comme PME), un espace, de l’énergie, un circuit de refroidissement, pour leur permettre d’entreposer en toute sécurité leurs serveurs, leurs équipements de réseau et de stockage. Pour les autorités togolaises, ce datacenter est un outil qui répondra parfaitement à la problématique du renforcement de la cyber-sécurité et de la souveraineté numérique.

« Les choix technologiques sur lesquels repose le carrier hotel en termes de normes de fiabilité, de sécurité et de qualité, en font l’un des plus performants en Afrique de l’ouest. », a déclaré Cina Lawson, la ministre en charge du numérique, lors de la cérémonie de la pose de la première pierre, présidée par Faure Gnassingbé.

Entièrement financé par la Banque mondiale dans le cadre du plan régional ouest-africain de développement des infrastructures de communications (WARCIP), les travaux de construction devraient s’étaler sur 15 mois à compter de janvier 2019, date de démarrage.

Environ 12,2 milliards de FCFA (15,3 millions d’euros) seront injectés dans la réalisation de cette infrastructure certifiée classe Tier3 Plus (sur une échelle de 4).

Les travaux seront exécutés par la compagnie BTP Centro, et le Français CFAO Technologies & Energy, qui s’occupera de la partie infrastructure, énergie et environnement.

CFAO a la réputation d’avoir participé à la mise en place du plus grand Data Center Hub en Afrique Centrale, inauguré à Douala en 2017, et du plus important Centre de traitement de données d’Afrique de l’ouest, détenu par Sonatel, au Sénégal. Un an plus tôt, le Français présent dans une dizaine de pays africains installait au Togo, le tout premier point d’échange internet (IXP), qui permet d’interconnecter directement les fournisseurs d’accès internet (FAI) dans le but de réduire le coût de la connexion internet.

Le Carrier Hotel qui va permettre aux entreprises d’héberger leurs données au Togo, tient sur un site de plus 1ha de Lomé 2.

Fiacre E. Kakpo