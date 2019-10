Le Burkina Faso favorable au financement de la phase I du réseau national de fibre optique par Bank of China

(Agence Ecofin) - Lors du Conseil des ministres, tenu le 2 octobre 2019, présidé par le chef de l’Etat Roch Marc Kabore, le gouvernement de la République du Burkina Faso a pris une ordonnance portant autorisation de ratification de la convention de crédit, signée le 20 juin 2019 par l’Etat avec Bank of China Limited Shenzhen Branch.

Ce crédit octroyé au gouvernement du Burkina Faso est couvert par l’assureur chinois Sinosure (China Export & Credit Insurance Corp). L’argent sert à financer la phase I du projet de réseau national des télécommunications (PBNT) par fibre optique, qui a été lancé depuis le 10 décembre 2017 par Huawei International.

D’après le gouvernement, le projet de réseau national de fibre optique a été élaboré pour développer la connectivité à très haut débit dans le pays, à travers la pose d’un tronçon de fibre optique de qualité, reliant les chefs-lieux de communes du Burkina Faso et les pays voisins.

D’un montant de 77,350 millions de dollars US, soit près de 55,426 milliards FCFA, le financement de la phase I qui est apporté à 60% par la Bank of China Limited Shenzhen Branch et à 40% par BNP Paribas, contribuera à la construction de 2001 km de fibre optique.

