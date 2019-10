Côte d’Ivoire : Proparco ambitionne d’investir 100 millions d’euros par an pour financer le secteur privé

(Agence Ecofin) - Proparco, la filiale de l'Agence Française de Développement (AFD) dédié au secteur privé, compte investir environ 100 millions d’euros par an pour financer le secteur privé en Côte d’Ivoire. C’est ce qu’a annoncé sa nouvelle directrice régionale pour l’Afrique de l’ouest, Mme Fatoumata Sissoko-Sy (photo), à l’occasion d’un dîner de présentation tenu le 02 octobre à Abidjan.

« Actuellement nous avons un portefeuille d’environ 600 millions d’euros pour l’Afrique de l’Ouest, dont la moitié sur la Côte d’Ivoire. (…) Nous avons pour ambition de générer environ 10 voire 15 projets par an sur la Côte d’Ivoire d’un montant total d’environ 100 millions d’euros sur une base annuelle », a-t-elle declaré.

Par ailleurs, parlant de la mise en œuvre de l’initiative « Choose Africa » qui vise à consacrer 2,5 milliards d’euros au financement et à l’accompagnement des start-up, TPE et PME africaines d’ici 2022, Mme Sissoko-Sy a fait savoir que des discussions étaient encore en cours avec certains partenaires. « Ce qui est extrêmement important, c’est que nous ne sommes pas seuls, nous travaillons beaucoup avec des partenaires, des partenaires bancaires et des fonds d’investissement (…) Donc l’objectif, c’est de continuer à renforcer la collaboration avec ces partenaires pour que ceux-ci puissent identifier le tissu de PME et de TPE à même d’absorber ces flux, afin d’aider davantage le pays en terme de croissance économique » a-t-elle indiqué.

André Chadrak