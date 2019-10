Angola : l’UKEF alloue 101 millions $ pour l’amélioration du réseau électrique et la connexion de 7 000 ménages

(Agence Ecofin) - L’UK Export Finance (UKEF) vient d’annoncer l’allocation de 101,6 millions $ pour accompagner un projet d’installation d’infrastructures électriques dans le nord de l’Angola. « Il s’agit de l’un des premiers projets que nous soutenons en Angola et il fait partie des priorités identifiées par le gouvernement angolais », a affirmé Adam Harris, le responsable des infrastructures civiles et de l’énergie à UKEF.

Le projet est mis en œuvre par l’entreprise basée à Glasgow IQA et consiste en la construction de 5 nouvelles lignes de transmission électrique ainsi qu’à la modernisation de plusieurs sous-stations électriques dans la province de Kwanza Norte. Il entre dans le cadre d’un projet gouvernemental visant l’amélioration de la fourniture électrique ainsi que la desserte de 7 000 foyers supplémentaires.

Il s’agit du second projet qu’IQA met en œuvre dans le pays. Plus tôt cette année, il avait modernisé deux sous-stations électriques dans les localités de Viana et de Gabela. Un projet qui a également reçu un appui financier de l’UKEF.

Gwladys Johnson Akinocho

