Microsoft subventionne Agsol, Mesh Power et ColdHubs pour apporter l’Internet en zone rurale au Kenya, Rwanda et Ouganda

(Agence Ecofin) - La société américaine Microsoft a accordé une subvention à trois startups spécialisées dans l’énergie solaire pour améliorer l’accès à Internet dans trois pays africains. Il s’agit de la startup Agsol du Kenya, spécialisée dans la production d'électricité solaire pour alimenter les machines de traitement des cultures, de l’exploitant Rwandais d’un micro réseau d’électricité à petits prix Mesh Power, et de l’Ougandais ColdHubs qui fournit des chambres froides à énergie solaire sur les marchés ruraux pour stocker et conserver les aliments périssables.

Le soutien financier de Microsoft entre dans le cadre du Microsoft Airband Initiative. Il s’agit de son programme d’utilisation des espaces blancs de télévision (TVWS) et les autres technologies d’accès au dernier kilomètre pour connecter les communautés non connectées et mal desservies.

« La subvention inclura des financements, de la technologie, du mentorat, des opportunités de réseautage et d’autres formes de soutien pour aider à mettre à l’échelle leurs nouvelles technologies, services et modèles commerciaux novateurs.», a expliqué Microsoft. La société a indiqué qu’elle travaillera avec ces trois sociétés pendant un an pour affiner et étendre la portée de leurs solutions.