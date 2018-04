La révolution verte au cœur des AfricaDays 2018 d’HEC Paris

(HEC) - Hier, pour la deuxième édition des AfricaDays, HEC Paris a mis à l’honneur l’agriculture. À cette occasion les principaux acteurs économiques opérant en Afrique se sont rencontrés sur le campus pour discuter des enjeux de l’agriculture africaine et identifier des solutions à mettre en œuvre.

Des experts tels que Jean-Luc François (AFD), Patrick Caron (CIRAD), Thierry Blandinières (InVivo), ont partagé leurs expériences avec un parterre d’invités, parmi lesquels Karim Lotfi Senhadji, Directeur Général d’OCP Africa, Henriette Gomis Billon, Secrétaire Générale de la Fondation SIFCA de Côte d’Ivoire et Bruno Mettling, PDG d’Orange Afrique, réunis pour l’occasion autour du thème « Quel avenir pour l’agriculture africaine ? La révolution verte 2.0».

Poumon des économies du continent, premier employeur avec 65 % de la population active, le secteur agricole africain représente un enjeu capital pour le devenir de la planète. Aujourd’hui le continent africain compte 1,2 milliard d’habitants. Un chiffre qui doublera pour atteindre 2,5 milliards en 2050.

Les débats ont été enrichis par l’apport des travaux réalisés par trois étudiants de la Grande Ecole HEC. Réunis dans le think tank The Seed Project, avec le soutien du Groupe OCP, ils ont sillonné le monde pendant leur année de césure (Afrique, Inde, Indonésie, Australie, Brésil, Etats-Unis), à la recherche des facteurs clés de succès des entreprises du secteur agricole. Une table-ronde a souligné combien l’innovation technologique peut jouer un rôle déterminant pour libérer le potentiel agricole de l'Afrique et développer un nouveau modèle de production avec un impact économique et sociétal positif.

Un Prix HEC-OCP a été remis à ACRE Africa, une Start Up kenyane récompensée pour ses innovations dans le domaine de l’assurance-récolte.

« Chez OCP, nous pensons qu’il est fondamental, dans le développement de l’écosystème entrepreneurial du continent, d’encourager l’innovation, la créativité et de soutenir les innombrables initiatives qui dynamisent notre continent. C’est pourquoi je suis honoré de récompenser Acre Africa, start-up kényane qui, par une approche holistique de l’assurance permet d’accompagner de manière personnalisée les fermiers africains vers des rendements pérennes et durables » déclare Karim Lotfi Senhadji, Directeur Général OCP Africa.

« L’engagement d’HEC Paris en Afrique s’inscrit sur le long terme. Nous sommes un partenaire des économies africaines, en mettant à leur disposition notre expertise et en contribuant à la formation des futurs décideurs africains. Les AfricaDays sont une excellente occasion d’allier compétences et connaissance du terrain ; de rassembler et de faire réfléchir ceux qui ont les moyens de changer les politiques et les mentalités », affirme François Collin, Directeur international de HEC Paris.

HEC Paris souhaite faire de la rencontre annuelle des Africadays le lieu d’échanges productifs et durables entre décideurs et innovateurs sur les thématiques africaines. L’édition 2017, organisée sur trois jours, avait réuni plus de 2 400 participants.

