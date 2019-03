Une société de financement des PME annonce des prêts de 50 millions de rands à des entreprises détenues par des Noirs sud-africains

(Agence Ecofin) - Spartan SME Finance, une firme sud-africaine dédiée au financement des PME, envisage accorder des crédits pour un montant global de 50 millions de rands (environ 3,6 millions $) à des petites entreprises appartenant exclusivement à des Noirs.

Les fonds serviront à renforcer le capital et les besoins de financement à court terme de ces PME. Le taux d’intérêt et la période de remboursement de ces crédits n’a pas été indiqué. « Il est essentiel de rendre accessible les ressources financières qui contribueront à la durabilité et la croissance des petites et moyennes entreprises sud-africaines », a commenté Kumaran Padayachee, directeur général de Spartan SME Finance.

Cette société de financement des PME a récemment obtenu 100 millions de rands auprès de la South Africa SME Fund pour renforcer ses prêts aux petites entreprises. Ces dernières étaient estimées à 2,4 millions au terme du premier trimestre 2018 par la Small Enterprise Development Agency (SEDA).

Chamberline Moko